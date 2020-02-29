إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 28 شخصا

أفادت وزارة الداخليّة بأنّ وحدات منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية تمكّنت أمس الجمعة من ضبط 27 شخصا يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة (بينهم نساء) اعترفوا أنهم كانوا بصدد الإعداد لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.

وبيّنت الداخليّة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه تمّ ضبطهم بمنزل على وجه الكراء، وكانوا ينوون الاتجاه نحو إيطاليا بعد التنسيق مع شخص كان قد تسلّم منهم مبلغا ماليا قدره 40 ألف دينار، والذي تمّ القبض عليه أيضا بنصب كمين محكم.

وأوضحت أنّه بمراجعة النيابة العمومية تمّ الاحتفاظ بمنظم العملية من أجل “تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة” واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية وإدراج 3 أشخاص شملتهم الأبحاث بالتفتيش.

تونس 29 فيفري 2020 (وات)- أفادت وزارة الداخليّة بأنّ وحدات منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية تمكّنت أمس الجمعة من ضبط 27 شخصا يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة (بينهم نساء) اعترفوا أنهم كانوا بصدد الإعداد لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.

وبيّنت الداخليّة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه تمّ ضبطهم بمنزل على وجه الكراء، وكانوا ينوون الاتجاه نحو إيطاليا بعد التنسيق مع شخص كان قد تسلّم منهم مبلغا ماليا قدره 40 ألف دينار، والذي تمّ القبض عليه أيضا بنصب كمين محكم.

وأوضحت أنّه بمراجعة النيابة العمومية تمّ الاحتفاظ بمنظم العملية من أجل “تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة” واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية وإدراج 3 أشخاص شملتهم الأبحاث بالتفتيش.