ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان تتعادل مع المصري البورسعيدي

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه المصري البورسعيدي 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب “السويس الجديد” بمحافظة السويس (134 كلم عن القاهرة) ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وافتتح فريق نهضة بركان التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق محسن ياجور قبل ان يدرك المصري البورسعيدي التعادل في الدقيقة 46 عبر الليبي مفتاح طقطق. وأضاف أصحاب الأرض هدفهم الثاني في الدقيقة 61 بعدما سجل الحارس زهير لعروبي خطا ضد مرماه. وتمكنت النهضة من إدراك التعادل بضربة راس لمحسن ياجور في الدقيقة 82.

وتقام مقابلة الاياب الأحد المقبل بمدينة بركان.