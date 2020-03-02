هام/ إلياس الفخفاخ يعيّن أول مستشاريه .. وهذه هويّته وسيرته الذاتية

وضع 5 أشخاص في الحجر الصحّي بنابل

سائق “تاكسي” يحول وجهة استاذة ببن عروس..وهذه التفاصيل..

عاجل: اغتصاب عجوز في الـ90 من عمرها وسرقة منزلها .. وهذه التفاصيل

ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان تتعادل مع المصري البورسعيدي

2020/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه المصري البورسعيدي 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب “السويس الجديد” بمحافظة السويس (134 كلم عن القاهرة) ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وافتتح فريق نهضة بركان التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق محسن ياجور قبل ان يدرك المصري البورسعيدي التعادل في الدقيقة 46 عبر الليبي مفتاح طقطق. وأضاف أصحاب الأرض هدفهم الثاني في الدقيقة 61 بعدما سجل الحارس زهير لعروبي خطا ضد مرماه. وتمكنت النهضة من إدراك التعادل بضربة راس لمحسن ياجور في الدقيقة 82.

وتقام مقابلة الاياب الأحد المقبل بمدينة بركان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn