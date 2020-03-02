عاجل/بداية من الغد: هكذا ستكون الأحوال الجوية..

تكون السماء غدا مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي.

و حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي للايام القليلة القادمة ستكون الريح شمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وقوية نسبيا من 20 على 40 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء السحب الرعدية

اما البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل و الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

ويوم الأربعاء يكون الطقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و سحب عابرة بالجنوب والريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

والبحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

اما الحرارة فتكون في استقرار بالشمال والوسط وفي ارتفاع طفيف بالجنوب.

وويوم الخميس تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال في حين تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق.

و البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف.