بورصة تونس تستهل حصة الاثنين بنسق إيجابي

افتتحت بورصة تونس معاملات حصة، الاثنين، على نسق إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 31ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 55ر7193 نقطة وسط حجم مبادلات جملي بقيمة 476ر0 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “ميناكابتل”.

وتصدرت أسهم السكنى قائمة الارتفاعات لتتطور أسعارها بنحو 49ر5 بالمائة (69ر2 د) متبوعة بأسهم كل من “الكتروستار” و”سرفيكوم” على التوالي بنسبة 84ر3 بالمائة (35ر1 د) و44ر3 بالمائة (60ر0 د).

وتراجعت، في المقابل، قيمة أسهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 06ر3 بالمائة (95ر0 د) تلتها أسهم شركة أدوية ب40ر1 بالمائة (80ر2 د) ثم أسهم “أروروسيكل” بنسبة 33ر1 بالمائة (48ر21 د).