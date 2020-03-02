نابل: الابقاء على خمسة أشخاص قدموا على متن يخوت في الحجر الصحي للتاكد من سلامتهم من فيروس “كورونا”

أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي بأنه تم أمس الأحد وضع سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، قدموا على متن ثلاثة يخوت بمنطقة الحمامات الجنوبية، في الحجر الصحي، واشار الى انه تم السماح لاثنين منهم بالمغادرة بعد ان وقع التاكد من انهما قادمان من مالطا، التى لم يقع تسجيل اصابات فيها.

واوضح حدادي في تصريح ل(وات)، انه تم إخضاع هؤلاء الاشخاص (من جنسيات ايطالية وافريقية) القادمين من ايطاليا، للفحوصات اللازمة، رغم انه لم تظهر عليهم علامات الاصابة بفيروس “كورونا”، ووضعهم تحت الحجر الصحي على متن اليخوت وهم محل متابعة يومية.

وأكد أنه لم يتم إلى غاية اليوم الاثنين، تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بولاية نابل، قائلا إن المنظومة الصحية بالجهة “على اتم الاستعداد لمجابهة المرض في صورة التثبت من وجوده”.

وبين ان اللجنة الجهوية لليقظة والصحة بنابل اتخذت كافة الاجراءات اللازمة وتواصل أعمال الرصد والتوقي بمختلف المؤسسات الصحية، واشار إلى إحداث نقاط عزل بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل وبمختلف المستشفيات المحلية بكافة المعتمديات بالاضافة الى توفير فريق إسعاف طبي متنقل للتدخل في حال الاشتباه بإصابة بفيروس “كورونا”.

وبين ان الادارة الجهوية للصحة بنابل شرعت في تنظيم تظاهرات تحسيسية وتثقيفية بخصوص طرق التوقي من هذا الفيروس والتوعية بكيفية التعامل معه، واضاف ان هذه الحملات شملت المصانع والمؤسسات التربوية

وفي السياق ذاته، أشار حدادي الى الشروع في عقد جلسات تكوينية مع الصيادلة تتعلق بترشيد بيع الأقنعة الطبية الواقية للحد من الاضطراب الكبير الذي يشهده توزيع هذه الاقنعة وارتفاع اسعارها خلال الايام الاخيرة نظرا لانه يتم استعمالها من قبل اشخاص غير مصابين بغاية الحماية من العدوى