لقاء بمقر نقابة الصحفيين يبحث التحركات التي سيتم اتخاذها في علاقة بوضعية اذاعة شمس اف أم

بحث لقاء جمع الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفدا من المكتب التنفيذي للنقابة ، وممثلين للهياكل النقابية لاذاعة “شمس أف أم”، التحركات والخطوات التي سيتم اتخاذها في علاقة بوضعية المؤسسة لضمان استمراريتها والحفاظ على حقوق العاملين بها.

وقد تم خلال اللقاء ، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين، عرض الوضعية العامة لهذه المؤسسة. يذكر ان الصحفيين والعاملين في إذاعة “شمس أف أم” المصادرة، قرروا الدخول بداية من اليوم الاثنين في تحركات احتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفق ما أكدته رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة خولة السليتي في تصريح سابق ل(وات).

وتتمثل أبرز مطالب العاملين في هذه الاذاعة وفق السليتي، في ضرورة إيجاد حل جذري وعاجل لمستقبل المؤسسة الذي بات مهددا خاصة بعد استكمال كافة مراحل التفويت فيها دون اتمام ذلك، داعين بالخصوص إلى عقد مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرارات اللازمة بما يضمن استمرارية المؤسسة وحقوق العاملين فيها.

كما طالبوا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأن يكون ملف الإعلام عموما والمؤسسات الاعلامية المصادرة على وجه الخصوص من أوكد أولوياته، وذلك التزاما بما كان تعهد به في أول ندوة صحفية له أثناء تشكيل الحكومة حول دعم الإعلام كنقطة من بين النقاط المنصوص عليها في الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي.