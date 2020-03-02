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بن عروس : حملات صحية تحسيسية للتوقي من فيروس “كورونا” الجديد

2020/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تفعيلا لمختلف عناصر الخطة الوطنية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، ضبطت إدارة الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة ببن عروس، سلسلة من الحملات التحسيسية شملت مراكز الصحة الأساسية ومختلف المنشآت التربوية والتعليمية فضلا عن التواصل مع مختلف المصالح والإدارات ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين.

وأفاد مدير إدارة الصحة الوقائية ببن عروس الدكتور فتحي اللطيف (وات) ان سلسلة من الاجتماعات الدورية تعقد مع الهياكل الجهوية والإدارات المعنية لتحديد خطط التحرك العملي سواء للتحسيس بالاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها أثناء التعامل اليومي داخل الإدارات والمنشآت التربوية والصحية او بالاستعدادات المطلوبة للتعامل مع أية حالة تكون محل شك.

وأكد اللطيف أن المراكز الصحية بالولاية، لم تسجل إلى حد اللحظة أية إصابة بهذا الفيروس أو شبهة إصابة خلال العيادات اليومية التي تجريها مختلف الأطقم الطبية العاملة بها.

وبين ان إدارة الصحة الوقائية، ركزت عملها خلال الفترة المنقضية، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتعليم، على سلسلة من الحملات التحسيسية لفائدة التلاميذ، تضمنت تقديم معطيات حول المرض وطرق انتشاره وكيفية التعامل معه، إضافة الى معرفة الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل الجميع لضمان عدم الإصابة به وضمان عدم تسرب العدوى للغير.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة قد انهت منذ فترة برنامجا تكوينيا لفائدة أعوان الصحة بمختلف المراكز الصحية المنتشرة بالولاية وخاصة العاملين بأقسام الاستعجالي حول اليات التوقي من فيروس “كورونا” وكيفية التعاطي مع حالات الإصابة به وضمان عدم انتقاله بالعدوى.

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