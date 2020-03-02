قبلي: حجز كميات من البضائع مجهولة المصدر خلال حملات للمراقبة الاقتصادية نهاية الاسبوع المنقضي

نظّمت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية قبلي، نهاية الاسبوع المنقضي، أكثر من 450 زيارة تفقّد بمشاركة 5 فرق، إضافة الى حملة مراقبة على الطرقات نفّذتها المصالح الصحية والامنية، وشملت أكثر من 60 وسيلة نقل بضائع، فضلا عن تحرير 10 مخالفات اقتصادية و11 مخالفة صحية.

وتم، في ذات السياق، حجز كميات من البضائع الغير قابلة للاستهلاك او مجهولة المصدر، منها 20 قارورة ياغرت (سعة الواحدة منها 1 لتر)، و6560 غرام من الجبن و10 كلغ من جبن الموزاريلا و2 كلغ من الحلوى و2 لتر من العصير، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة، سفيان زيد.

وأوضح ذات المصدر، أن مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية تدعمت استعدادا لشهر رمضان، عبر متابعة نسق التزويد بالتّعاون بين الادارة الجهوية للتجارة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قصد توفير كافة حاجيات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر الكريم.

وأشار المدير الجهوي للتجارة، إلى عودة النسق الطبيعي لتزويد الجهة من مادة الزيت النباتي المدعم، مبيّنا أنه تم خلال شهر فيفري المنقضي، القيام بأكثر من 842 زيارة تفقد لمختلف الفضاءات التجارية والاسواق الاسبوعية، وذلك بمشاركة 36 فريقا، فضلا عن مراقبة 161 شاحنة على الطرقات، تم خلالها تحرير 94 مخالفة اقتصادية و10 مخالفات صحية.