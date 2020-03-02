بعد الكشف عن تسجيل أول إصابة مؤكدة في تونس: جلسة عمل في وزارة الصحة حول التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ

خصصت جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة، لتدارس السبل الكفيلة بمزيد رفع درجة اليقظة ومضاعفة إجراءات المراقبة الصحيّة على ضوء تسجيل أوّل حالة إصابة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وحضر جلسة العمل، التي أشرف عليها وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، مدير مكتب منظمة الصحة العالميّة بتونس، وأعضاء اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا الجديد، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في ذات البلاغ، بأهميّة اتّباع الاجراءات الوقائيّة التي تتعلّق بحفظ الصحّة والتي تتمثّل في ما يلي:

– غسل اليدين بالماء والصابون عدّة مرّات في اليوم،

– تجنّب الاتّصال الوثيق بأيّ شخص له أعراض الحمى والسعال،

– استعمال منديل ورقي عند العطس أو السعال مع رميه مباشرة في سلّة المهملات.