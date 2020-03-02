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سليانة: حجز أكثر من 1100 طير دجاج حي مخزن بطريقة عشوائية داخل مدجنة بمنطقة الخراربية من معتمدية سليانة الشمالية

2020/03/02 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بسليانة الشمالية، مساء اليوم الإثنين، بالتعاون مع المصالح الجهوية للصحة والتجارة والفلاحة، من حجز أكثر من 1100 طير دجاج حي مخزن بطريقة عشوائية بمدجنة تم تركيزها مؤخرا بمنطقة الخراربية من عمادة العرب من معتمدية سليانة الشمالية.

وأوضح مصدر مسؤول من الحرس الوطني بالجهة في تصريح لمراسلة “وات”، أن هذه العملية، التي تم تنفيذها، بعد استشارة النيابة العمومية، تتنزل في إطار مقاومة الظواهر المخلة بالأمن الغذائي.

وأفاد ذات المصدر بأنه تم غلق المدجنة المذكورة، وفتح محاضر عدلية في الغرض (فتح واستغلال مدجنة دون سند قانوني، وعدم احترام شروط الصحة والوقاية الغذائية…)، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المستوجبة بخصوص الدواجن، حال استكمال التحاليل البيطرية المجراة للتثبت من سلامتها، او من كونها غير قابلة للاستهلاك.

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