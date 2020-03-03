في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 03 مارس 2020

الحمل

ربما تشعر أن الوقت يمر سريعا اليوم، ولذلك عليك أن تنجز كل شيء في الساعات الأولى من الصباح.ربما تتعرض لمشكلة ما عند التعامل مع أحد الزملاء في العمل. كن حذرا واستعد لأي مواجهة. مزاجك معتدل ولكن قد يتغير فجأة لسبب ما غير معروف.

الثور

تحلم بالقيام برحلة قصيرة إلى مكان مميز. ربما يتصل بك صديق اليوم ويعرض عليك هذه الفكرة، فلم لا تشاركه؟ أمامك أماكن كثيرة ومختلفة ولكن على الجانب الآخر لا زال أمامك العديد من المهام التي من الفترض أن تقوم بها اليوم.

الجوزاء

لديك اليوم الكثير من المواعيد لتقوم بها، فحاول أن ترتب جدول مواعيدك لكي لا تحتار بما ستقوم به أولا . أنت ناجح جدا ومقنع في عملك. تهتم بشراء بعض الأغراض التي تحتاجها شخصيا فانتبه على وضعك المادي.

السرطان

ترغب بشدة في المكوث في المنزل اليوم لإعادة ترتيبه وتنظيفه. قد تقوم بعملية تنظيف شاملة للمطبخ وإضافة بعض اللمسات المختلفة عليه. كما ستقوم أيضا بترتيب المكتبة وإضافة بعض الكتب الجديدة إلى مجموعتك. اطلب من باقي أفراد الأسرة أن يساعدوك.

الاسد

طاقتك البدنية والنفسية في أعلى معدلاتها اليوم. انشغلت الفترة الماضية بتناول كميات كبيرة من الطعام والشراب، ولذلك قد تقضي معظم وقتك اليوم في الصالات الرياضية أو في النادي للتخلص من الدهون التي تراكمت في جسمك. اختر كتابا وضعه في حقيبتك لتقرأه في وقت فراغك.

العذراء

إذا كنت تسعى لتحقيق هدف معين، فننصحك اليوم بمواصلة السعي لأن كل الظروف تدعمك. من المحتمل أن يزيد دخلك الشهري خلال هذه الفترة. عليك أن تفهم بسهولة ما الأخطاء التي وقعت فيها خلال الماضي وتتجنبها الآن.

الميزان

تغمرك الحماسة والجرأة، وترغب في تغيير نمط قديم أو ممل في حياتك العاطفية. قد تعلن عن نهاية خلاف أو عن انتقالك لمرحلة متقدّمة كارتباط أو خطبة. قد تقع في الحب، أو تجد في شخص ما يشبهك في كل شيء.

العقرب

قد يترك أحد الزملاء العمل اليوم ولكن لا داع للقلق فالأمر سيكون لصالحك. تقبل الموقف وحاول أن تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون سعيدا بما يحدث. في القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر لإحساسك الداخلي، لأنه في ذلك الوقت لن تهتم كثيرا بمثل هذه المشكلات. قد تكتشف جانبا جديدا في شخصيتك فيما يخص الحب.

القوس

تشعر اليوم وكأنك شخص مشهور جدا، فالجميع يعرفونك ويشيدون بأعمالك المهمة ومشاريعك الناجحة. استغل هذه الفترة وكون علاقات جديدة. على الجانب الآخر، ربما تجد أيضا عددا من الحاقدين فكن حذرا ولا تتعامل بشفافية وتواضع بشكل مبالغ فيه.

الجدي

وجود وقت فراغ لا يملأه شيء مفيد أمر مكروه، وقد يعود عليك بالضرر. استفد بوقتك الزائد لمساعدة بعض المقربين من المسنين أو ممن يمرون بحالة من عدم التوفيق.

الدلو

الاستقرار والاعتماد على النفس من الأمور المهمة بالنسبة لك هذا اليوم. اتخذ اليوم الخطوات التي تثبت لمن حولك أنك شخص مكافح وصبور. قد يتظاهر البعض بأنه متعاون ولكنه في الحقيقة عنيد ولا يتحرك بسهولة. ربما تتشاجر مع أحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

الحوت

تلاحظ تغيرا على الصعيد العملي يسعدك ويجعلك واثقا بنفسك وإمكاناتك وطاقاتك الكبيرة. لا تعاند الحبيب بل اعمل على نيل رضاه وحاول الوفاء بوعودك له. ضاعف انتباهك أثناء التنقلات أو قيادة السيارة أو استعمال الأدوات الحادة أو الخطيرة.