الكاتب العام للكاف المغربي معاذ حجي يستقيل من منصبه

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أن كاتبها العام المغربي معاذ حجي قدم استقالته من منصبه.

وذكر بيان للكاف أن حجي تقدم أمس بخطاب استقالته إلى رئيس الهيئة الكروية القارية أحمد أحمد الذي قبل طلبه.

وذكر المصدر ذاته أن لجنة الطوارئ بالكونفدرالية ستجتمع قريبا لتعيين قائم بأعمال الكاتب العام.

ووفقا للائحة النظام الأساسي للكاف يتعين تقديم الاستقالات والتعيينات إلى اللجنة التنفيذية.

وأعلن أحمد أحمد أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ في أقرب وقت ممكن لتعيين كاتب عام بشكل مؤقت.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الكونفدرالية عن شكره وامتنانه لحجي على العمل القيم الذي قام به في قيادة إصلاحات المنظمة وكرة القدم الإفريقية منذ تعيينه مشيدا بوفائه والتزامه بالنهوض بكرة القدم بالقارة.

من جهته، عبر حجي عن شكره وتقديره لرئيس الكاف على إتاحة الفرصة له لخدمة كرة القدم الإفريقية على هذا المستوى من المسؤولية.

وأكد أنه “مازال يؤمن بمشروع الإصلاحات العديدة التي يباشرها الكاف في المجالات الرياضية والإدارية منذ عام 2017”.

وتولى معاذ حجي منصب الكاتب العام للكاف في 11 أفريل 2019 خلفا للمصري عمرو فهمي الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض.

وسبق لمعاذ حجي أن شغل العديد من المناصب حيث اشتغل كمنسق إداري عام للكاف مكلفا بتنسيق كافة عمليات ومهام إدارة الهيئة الإفريقية القارية. كما تولى إدارة ديوان وزير الشباب والرياضة في المغرب ما بين 2009 و2011 إضافة إلى عمله لمدة طويلة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كمدير إداري للمنتخبات الوطنية ومنسقا عاما للعلاقات الدولية بين 2014 و2018.

وشغل معاذ حجي أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب سنة 2014.