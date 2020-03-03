سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لاعوان واطارات الحماية المدنية لما تضمنه احد الافلام المعروضة من مشاهد مسيئة للسلك

شارك عدد من اعوان واطارات الحماية المدنية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية امام مقر السلك، احتجاجا على ما اعتبروها “اهانة لهم” بعد عرض احد الافلام يتضمن مشاهد مسيئة للسلك.

واوضح الكاتب العام للنقابة الاساسية للحماية المدنية محمد علي جلالي في تصريح ل(وات) انه تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تم عرض فيلم “مشكي وعاود” الذي تضمن مشاهد مسيئة للسلك وهو ما يعتبر، وفق قوله، “اهانة مباشرة” لكافة اطارات واعوان الحماية المدنية و”احباط لعزائمهم وهممهم”، في الظرف الذي تواجه فيه البلاد خطر الارهاب والاوبئة.

كما طالب المحتجون خلال وقفتهم سلطة الاشراف بوزارة الداخلية والمدير العام للحماية المدنية ب”التدخل لرد الاعتبار لكافة منتسبي الديوان”، واكدوا ضرورة تدخل وزير الثقافة لايقاف الفيلم بدور العرض.