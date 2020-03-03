اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب في عدّة مناطق من ولاية نابل ابتداء من الغد الإربعاء

سيقع تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة العاشرة من صباح غد، الإربعاء، في عدّة مناطق من ولاية نابل ويتعلّق الأمر ب:

– الميدة، عين غراب، الرحمة، داموس الحاجة ورينش.

– منزل حر ومنزل تميم.

– قليبية، وادي الخطف وحمام الأغزاز.

وتتوقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استئناف التزويد تدريجيا يوم، الخميس 5 مارس 2020، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّ اضطراب التوزيع يأتي تبعا لبرمجت مصالحها إجراء أشغال ربط القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 600 مم على مستوى سد لبنة والمزوّدة لمناطق الميدة ومنزل تميم وقليبية.