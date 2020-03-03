“توننداكس “يستهل حصة الثلاثاء في المنطقة الحمراء

استهلت بورصة الأوراق المالية حصة، الثلاثاء، في المنطقة الحمراء ليخسر مؤشرها المرجعي “توننداكس” 53ر0 بالمائة ويبلغ مستوى04ر7166نقطة مع حجم معاملات بقيمة 559ر3 مليون دينار (م د)، وفق شركة الوساطة بالبورصة “مينا كابتل”.

واتجه صعودا سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات ليتقدم مع مفتتح الحصة بنسبة 40ر2 بالمائة وسعر12ر5 دينار (د) متبوعا بسهم “ايتاك” و شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة ليرتفعا على التوالي بنسبة 32ر2 بالمائة (44ر0 د) و11ر2 بالمائة (45ر1 د).

في المقابل تراجعت أسهم التونسية للايجار المالي بنسبة 33ر4 بالمائة (15ر10 د) وكذلك الشأن لسهمي الصناعات الكيميائية للفليوروالشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” لينخفضا على التوالي بنسبة 99ر2 بالمائة (03ر92 د) و96ر2 بالمائة (24ر5 د)