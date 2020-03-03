بسبب فيروس “كورونا”/ادراة “تويتر” تتخذ قرار هام…

بسبب مخاوف من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، أمرت إدارة موقع “تويتر” عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وقالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أن “تويتر” وجه الأمر لموظفيه، أمس بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وفي هونغ كونغ سجلت 98 إصابة وحالتا وفاة من جراء “كورونا”، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.

وقال مدير الموارد البشرية في “تويتر”، الذي يشغل نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة، أنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.

وكشفت احدث الاحصائيات ان عدد وفيات فيروس “كورونا”، الذي انتشر في 63 دولة، ارتفع الى ألفين و980 شخصا حول العالم فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.

وكالات