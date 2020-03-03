عاجل/بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في تونس: عزل صحي ذاتي لـ600 شخص..وشكري حمودة يكشف لـ”المصدر” ويوجه نداء للمواطنين..

توقع شكري حمودة المدير العام للرعاية الصحية الأساسية اليوم الثلاثاء في تصريح لـ”المصدر” تسجيل اصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في تونس بعد تسجيل أمس أول حالة مؤكدة لتونسي عائد من ايطاليا يبلغ من العمر 40 سنة.

وقال حمودة انه تم اخضاع 900 شخص قدموا من بلدان انتشر فيها الفيروس للعزل الصحي الذاتي منهم 300 شخص ثبتت سلامتهم وعادوا لحياتهم اليومية و600 آخرين مازالوا تحت العزل الصحي الذاتي ومن ضمنهم 254 شخصا وفدوا من ايطاليا مؤخرا على متن باخرة كان من ضمن مسافريها المواطن الذي تأكدت اصابته بالكورونا المستجد امس.

وبين حمودة ان الفرق بين العزل الذاتي والحجر الصحي على غرار ما حصل مع المواطنين القادمين من ووهان الصينية هو ان نسبة اصابتهم بالفيروس مرتفعة جدا لذلك تم ايوائهم ووضعهم في حجر صحي في نفس المكان في حين ان المواطنين الذين تم اخضاعهم لحجر صحي ذاتي هو اجراء وقائي لتثبت منن سلامتهم لانهم وفدوا من بلدان مختلفة لذلك تم التاكيد عليهم للبقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما وعدم الاقتراب من الي شخص لضمان سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

واضاف انه تم اخضاع 100 شخص يشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا لتحاليل اثبتت سلامتهم.

ودعا الدكتور شكري حمودة المواطنين الى اتخاذ اجراءات وقائية خاصة في الاماكن العامة وأهمها المحافظة على نظافة اليدين من خلال الغسل بصفة متواترة يوميا بالاضافة الى تجنب مصافحة شخص مريض بالانفلونزا او السعال ولمس الاماكن دون غسل اليدين والابتعاد عن تدخين النرجيلة “الشيشة” لتجنب انتقال العدوى والامراض .

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد اعلن امس في ندوة صحفية عاجلة عن إصابة تونسي عائد من ايطاليا يبلغ من العمر 40 سنة بفيروس كورونا في تونس.