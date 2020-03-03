كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

تم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليميتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / سيدي بوسعيد 2 /

//ولاية بن عروس// بن عروس 1 / فوشانة 1 / المحمدية 1 / رادس 6 / مرناق 2 / مقرين 4 / حمام الأنف 3

//ولاية أريانة// أريانة 2 / قلعة الأندلس 3 / روّاد 2 / سيدي ثابت 3 / شرفش 3 / المنيهلة 5 /

//ولاية منوبة// منوبة 2 / الجديدة 1 / المرنافية 2 / طبرقة 1 / شواط 3 / برج العامري 2 / البطان 1

//ولاية زغوان// زغوان 2 / جرادو 2 / سد بئر مشارقة 1 / سواف 2 / مقرن 2 / سد وادي الكبير 1 / الفحص 1 / سد وادي الرمل 1 / الناظور 1 / عين عسكر 1

//ولاية بنزرت// بنزرت المدينة 8 / بنزرت المحطة 6 / أوتيك 3 / سجنان 6 / غزالة 4 / غار الملح 4 / العزيب 6 / ماطر 4 / تينجة 6 / منزل بورقيبة 4 / العالية 5 / سونين 8 /

//ولاية نابل// قليبية 2 / نابل 3 / قربة 1 / الميدة 1 / منزل تميم 1 / حمام الغزاز 2 / الهوارية 3 / تاكلسة 2 / سليمان 2 / بني خلاد 1 / منزل بوزلفة 1 / قرنبالية 1 / بوعرقوب 1 / الحمامات 3 / الميدة 1 / بوكريم 3

//ولاية باجة// باجة المحطة 5 / باجة المدينة 4 / عمدون 3 / تيبار7 / سد كساب 5 / سد سيدي سالم 1

//ولاية جندوبة// جندوبة المحطة 2 / طبرقة 12 / عين دراهم 16 / بوسالم 2 / وادي مليز 3 / غار الدماء 1 / فرنانة 5 / بني مطير 4 / سد بوهرتمة 3 / سد بربرة 5 / بلطة بوعوان 4

//ولاية الكاف// الكاف المدينة 2 / الكاف المحطة 3 / الطويرف 4 / قلعة سنان 5 / القصور 1 / الساقية 3 / الدهماني 2 / الجريصة 3 / نبر 1 / وادي ملاق 1 / تاجروين 4

//ولاية سليانة// مدينة سليانة 1 / محطة سليانة 1 / برقو 4 / بورويس 2 / كسرى 2 / مكثر 2 / الكريب 3

//ولاية القصرين// تالة 4

//ولاية سوسة// سوسة المدينة 1 / المسعدين 1 / القلعة الصغرى 3 / سيدي بوعلي 2 / حمام سوسة 1 / مساكن 1 / كندار 1 / أكودة 1 / بوفيشة 2 / شط مريم 1 / مطار النفيضة 2 / القلعة الكبرى 1

//ولاية المنستير// المنستير الميناء 1 / الساحلين 1 / جمال 1 / طبلبة 1 / قصر هلال 2 / بنبلة 1 / منزل النور1

//ولاية المهدية// المهدية 1

//ولاية القيروان// القيروان 1 / عين جلولة 1 / سد نبهانة 1

//ولاية سيدي بوزيد// سيد بوزيد 1

//ولاية توز// توزر 1

أهم الظواهر الجوية المسجلة :

كما تم تسجيل هبوب رياح قويّة بحساب كلم/س : 79 بطبرقة والمنستير، 76 بتالة وتوزر، 72 بنابل ومطماطة، 68 ببنزرت وزغوان، 65 بتونس والنفيضة والقصرين وقفصة وقبلي، 61 بالكاف وسليانة وسيدي بوزيد، 58 بجندوبة وتطاوين 54 بالقيروان وكانت مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.