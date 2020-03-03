جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

تفاعلت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، مع خبر تسجيل اول اصابة بفيروس كورورنا في تونس ووضع اكثر من 600 شخص محل متابعة طبية .

وقد افاد موقع اذاعة ” راديو ماد ” وصول المُصاب الأوّل بفيروس ” كورونا ” في تونس منتصف ليلة أمس الاثنين إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة في سوسة سامي الرقيق .

واضاف المتحدث ، أن حالات الإصابة بكورونا متوقّعة في تونس نظرا لانتشار المرض في ايطاليا وعدد من الدول المجاورة .

وجاء في موقع قناة ” نسمة ” ، ان أكثر من 600 شخص محل متابعة طبية للتوقي من فيروس “كورونا ” وفق ما صرح به مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة .

واوضح المتحدث ، أنّ المتابعة الطبية تشمل الأشخاص المرافقين للمواطن التونسي القادم من إيطاليا على متن باخرة والذي ثبت اصابته بفيروس كورونا وعددهم 254 شخصا بالإضافة إلى الذين كانوا على تواصل مباشر معه بعد وصوله إلى تونس .

ونشر نفس الموقع ، ان العديد من المعلمين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” الى تقديم عطلة الربيع للتلاميذ بأسبوع للحد من إنتشار “كورونا” بعد الاعلان عن تسجيل اول حالة إصابة مؤكدة في تونس ، مؤكدين على أهمية تقديم العطلة أي بعد الأسبوع المغلق مباشرة كإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى .

وتطرق موقع اذاعة ” شمس اف ام” الى مداخلة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة محمد عبيد ، الذي نفى فيها أن يكون التونسي المصاب بفيروس “كورونا ” والقادم من إيطاليا مؤخرا قد دخل إلى تونس عبر إحدى البواخر التابعة للشركة.

واضاف محمد عبيد ، ” إن المصاب وصل إلى أرض الوطن يوم 27 فيفري ، موضحا أن الشركة التونسية للملاحة ليس لديها أي باخرة دخلت البلاد في هذا التاريخ .

وفي سياق متصل ، ذكر نفس الموقع ، أن لجنة متابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة قد تقترح اليوم منع دخول البواخر المتأتية من الدول الموبوءة إلى تونس .

كما اورد نفس الموقع ، تصريحا لمديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اكدت فيه ، ” إنه يمكن التدخل بالقوة العامة في صورة رفض أحد الأشخاص الخضوع لتراتيب الحجر الصحي في علاقة بفيروس كورونا” .

وأكدت بن علية ، ” أن وزارة الصحة تفرض على المعنيين بالحجر الصحي الإمتثال للإجراءات المتبعة بهدف تطويق فيروس كورونا ومنع تفشيه ” ، معتبرة ” أنه من واجب كل مواطن حريص على صحته وصحة عائلته تطبيق الإجراءات “.

واشار موقع ” راديو ماد ” الى ان شركة ” توتير” للتدوينات القصيرة اوصت موظفيها حول العالم البالغ عددهم نحو 5 آلاف موظف بالعمل من المنزل، بسبب فيروس ” كورونا “.

واضاف الموقع ، ان الشركة الزمت موظفيها في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان، التي شهدت عددا كبيرا من الإصابات، بالعمل من المنزل ، “كأجراء احترازي” خوفا من فيروس ” كورونا”.

واشار الى ان “غوغل ” طلبت من موظفيها في مكتبه بايرلندا، البالغ عددهم نحو 8 آلاف العمل من المنزل ، الثلاثاء ، بعد أن أبلغ أحد موظفيها عن أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بحسب متحدث باسم الشركة.

وتجدر الاشارة الى ان فيروس “كورونا ” ظهر في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 70 دولة، بينها 12 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس والمغرب.

وقد سجل العالم 3044 حالة وفاة، معظمها في الصين، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 89 ألفا استنادا الى بيانات رسمية .