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هذا فحوى لقاء وزير الدفاع الوطني برئيس أركان جيش البر الفرنسي..

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هذا فحوى لقاء وزير الدفاع الوطني برئيس أركان جيش البر الفرنسي..

2020/03/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

مثّل الرفع من التعاون بين الجيشين التونسي والفرنسي وتنويع مسالكه محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 بمقر الوزارة وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي بالفريق أول Thierry Burkhard رئيس أركان جيش البر الفرنسي بحضور سفير فرنسا بتونس والوفد المرافق له.

وأكّد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة وفق بلاغ للوزارة على أهمية علاقات التعاون في المجال العسكري بين الجانبين وضرورة تدعيمهما في ميدان الاستباق والتوقي من التهديدات غير التقليدية وتكثيف الأنشطة النوعيّة المشتركة في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام وتبادل الخبرات.

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