ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام تشيلسي 0-2

ودع ليفربول منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه تشيلسي صفر/2، في الدور الخامس من البطولة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله لاعبه البرازيلي ويليان بورجس في الدقيقة 13، ثم أضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليصعد تشيلسي لدور الثمانية من البطولة.

وتأهل ليفربول لهذا الدور بشق الأنفس بعدما اضطر لخوض مباراتين، في الدور الرابع أمام شروسبري تاون، حيث تعادل في المباراة الأولى 2 / 2 ليلعب مباراة الإعادة التي انتهت بفوز ليفربول 1/ صفر، ليصعد للدور الخامس، فيما تأهل تشيلسي عقب فوزه على هال سيتي 2/ 1 في الدور الرابع .

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لفريق ليفربول بعد خسارته أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في البطولة الإنجليزية يوم السبت الماضي، كما أنها الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات .

وفي مباراة أخرى تأهل نيوكاسل إلى دور الثمانية بعد فوزه على ويست بروميتش 3/ 2 . وسجل أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول، وفالينتينو لازارو في الدقيقة 47 ، فيما سجل هدفي ويست بروميتش ماثيو فيليبس في الدقيقة 74، وكنيث زوهوري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وتأهل نيوكاسل لهذا الدور بعد فوزه على أسكفورد يونايتد 3/ 2 في مباراة الإعادة 3/ 2، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، فيما فاز وست بروميتش على ويستهام 1/ صفر في الدور الرابع .