رابطة ابطال افريقيا : وصول الزمالك المصري الى تونس

وصلت بعثة فريق الزمالك المصري إلى تونس مساء يوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

وكان الزمالك قد فاز على الترجي في لقاء الذهاب بملعب القاهرة الجمعة الماضي 3-1.

وضم وفد الزمالك محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم امام – أحمد عيد – محمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما – محمد اوناجم – أشرف بن شرقي – شيكابالا – مصطفى فتحي – إسلام جابر – محمد عنتر في خط الوسط ومصطفى محمد – كاسونجو فى خط الهجوم