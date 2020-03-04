عاجل/التوصل الى لقاح ضد فيروس “كورونا”..وهذه التفاصيل..

كشفت كالة الأنباء رويترز نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أنّ شركة متخصّصة في الهندسة الوراثية في الولايات المتّحدة الأمريكية ومقرها تكساس، توصّلت إلى علاج لفيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنّ مؤسسته توصّلت هذا الأسبوع إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا، وإنّ الخطوة التالية قبل الحصول على الموافقة بالتسويق له من السلطات الأميركية، ستكون اختباره على الحيوانات، مضيفا أنّه في حال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأميركية، فإنّ الشركة ستوزعه مجانا في بلدان أخرى.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة ”جون برايس”، فإن عملية تطوير اللقاح لم تشمل استخدام نسخ حية أو ميتة من فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ”ووهان” بالصين، لكنها استعانت بلقاحات ناقلات الفيروسات الغدية، التي تسبب أمراضا تشبه الذي ينقله الفيروس الخطير.

واللقاح الجديد ثمرة تعاون بين “غريفيكس” والمعهد الوطني للصحة والأمراض المعدية، الذي منح الشركة 18.9 مليون دولا في سبتمبر الماضي للعمل على مكافحة الأوبئة المعدية، وفق المصدر ذاته.

وكالات