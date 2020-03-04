كاس المانيا لكرة القدم : زاربروكن (الدرجة الرابعة) الى الدور نصف النهائي

صعد بايرن ميونيخ حامل اللقب بصعوبة إلى الدور قبل النهائي في كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على مستضيفه شالكه مساء الثلاثاء.

وأصبح زاربروكن أول فريق من الدرجة الرابعة يبلغ الدور قبل النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 على فورتونا دوسلدورف المنتمي لدوري الأضواء بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وواجه بايرن، الساعي للفوز بلقب الكأس للمرة 20، صعوبة كبيرة أمام شالكه الذي أهدر العديد من الفرص السانحة قبل وبعد هدف المباراة الوحيد الذي سجله يوشوا كيميش في الدقيقة 40.

وسدد جيدو بورجشتالر مهاجم شالكه في العارضة وبعدها ألغى الحكم هدفا له بداعي وجود تسلل قبل أن يسجل كيميش هدفه من عند حافة منطقة الجزاء.

وأهدر رابي ماتوندو مهاجم شالكه هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة سريعة وتماسك بايرن في الدقائق الأخيرة أمام ضغط شالكه.

وفي وقت سابق كان دانييل باتس حارس زاربروكن بطل الليلة بعد أن تصدى لخمس ركلات من نقطة الجزاء منها واحدة في الوقت الأصلي وأربع خلال ركلات الترجيح ليرسل فريقه لقبل النهائي وسط احتفالات جنونية من الجماهير صاحبة الضيافة.

وضع لاعب الوسط توبياس يانيكه فريقه زاربروكن في المقدمة في الدقيقة 31 بعد إنهاء رائع لهجمة قبل أن يعدل ماتياس يورجنسن النتيجة بضربة رأس ليدفع المباراة لوقت إضافي بعد أن أنقذ باتس ركلة جزاء من روفن هينينجس.

وفي بقية مباريات دور الثمانية يلتقي باير ليفركوزن مع أونيون برلين ويلعب اينتراخت فرانكفورت على أرضه مع فيردر بريمن اليوم الأربعاء.