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بنزرت: إخضاع 16 مواطنا من العائدين على متن الباخرة التي اقلت اول مصاب بفيروس كورونا للعزل الذاتي

2020/03/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم، مساء أمس الثلاثاء، إخضاع 16 مواطنا من ولاية بنزرت، من العائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس “كوررونا”(في تونس)، للعزل الذاتي بمنازلهم، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني، ل(وات).

وأضاف المصدر ذاته، أنه لم تظهر على هؤلاء المواطنين أية علامة من علامات الاصابة بفيروس “كورونا”، وهم في صحة جيدة، واشار إلى أنه تم تقديم النصائح لهم لمساعدتهم على توخي الحذر، وتنفيذ خطة العزل لمدة 14 يوما.

يذكر أن خلية اليقضة والترصد الطبية المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، سخرت الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتعزيز الرقابة على مختلف المعابر ولاسيما منها البحرية بالجهة، إلى جانب تقديم التوعية خاصة للمكلفين بالمراقبة والتدخل.

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