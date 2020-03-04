المديرة الجهوية للصحة بزغوان تكشف حقيقة إصابة مواطن عاد مؤخرا من ايطاليا بفيروس “كورونا”

ذكرت، اليوم الأربعاء، المديرة الجهوية للصحة بزغوان، هاجر الميساوي، أن المواطن أصيل الجهة الذي عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى مسقط رأسه قادما من ايطاليا بحرا، غير مصاب بفيروس “كورونا”، كما أنه لا يحمل أيّة أعراض لهذا الوباء، وذلك خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الميساوي، في تصريح أفادت به لـ(وات)، أنه تم الاتصال بهذا المواطن من قبل مصالح الوزارة والادارة الجهوية للصحة ودعوته إلى ملازمة منزله كإجراء احتياطي حتى إشعار آخر.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن الباخرة التي تم وجود حالة إيجابية وحيدة من ضمن راكبيها، لم يكن على متنها أي مواطن من أبناء الجهة، على حد قولها، داعية كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات والتثبت في الخبر من مصدره.

وأكدت، أن مصالح الادارة سخرت كافة مواردها البشرية والمادية وعبرت عن جاهزية إطارات وأعوان قطاع الصحة بالولاية والأطراف المتعاونة لمجابهة هذا الوباء، خاصة في حال اكتشاف حالات إصابة به في الجهة.