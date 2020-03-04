تونس تشارك في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

يشارك اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

كما يشمل جدول الأعمال بالخصوص، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.