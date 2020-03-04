القيروان/ إلقاء القبض على شخص محلّ 07 مناشيرتفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة

فيديو/ فوضى في البرلمان..عبير موسى تغني وتثير الشغب في جلسة عامة..

عاجل/وزارة الصحة تكشف بالأرقام آخر المستجدات بخصوص فيروس “كورونا”..و996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي..(فيديو)

المديرة الجهوية للصحة بزغوان تكشف حقيقة إصابة مواطن عاد مؤخرا من ايطاليا بفيروس “كورونا”

تونس تشارك في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

2020/03/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

يشارك اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ في أعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

كما يشمل جدول الأعمال بالخصوص، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn