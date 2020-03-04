طابع بريدي خاصة بالناشطة الحقوقية لينا بن مهني

يصدر البريد التـونسي يوم 05 مارس 2020 طابعا بريديا تمّ تخصيصه للناشطة الحقوقية والمدوّنة والصّحفيّة لينا بن مهنّي، وذلك في إطار سلسلة

كاملة تعنى بتكريم الّذين ناضلوا من أجل حرية الشعب التونسي ودافعوا عن حقوقه في حياة كريمة.

وقد ولدت لينا بن مهني بتونس في 22 ماي 1983. وقد نذرت حياتها لتدوين الحقوق المنتهكة ونشرت معظمها في مدونتها على الأنترنات “بنية تونسية” التي أطلقتها في

2007 وكذلك في موقع الأصوات العالمية الذي دوّنت فيه منذ أكتوبر 2008 مواقفها ومتابعاتها.

كما تابعت نشاطها الحقوقي خاصة في مجال مكافحة رقابة الأنترنات وحرية التدوين وحرية التعبير. وأطلقت مبادرات وطنية كثيرة أهمّها جمع الكتب وجمع الأدوية

المفقودة لمن هم في حاجة إليها ونقدت الفساد في قطاعات عديدة وخاضت تحرّكات إنسانية من أجل التوعية بأهمية التبرّع بالأعضاء.

وتوفيت لينا بن مهني صاحبة السيرة التي فاقت عُمُرَها، يوم 27 جانفي 2020 بعد أن كابدت المرض لفترة استمرت طويلا.

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 05 مارس 2020 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مـختلف وســــائل الـــدفـــع الالكتـــروني مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn