رئيس الجمهورية يفتتح المعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة

افتتح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الدولي للطيران والدفاع الذي تحتضنه تونس لأول مرة بمطار جربة جرجيس الدولي بمشاركة 100 شركة عارضة من عدة دول إفريقية وأوروبية وأمريكية، وبحضور شخصيات ووفود من نحو 40 دولة.

وتابع رئيس الجمهورية رفقة وزيري الدفاع الوطني والنقل، استعراضا عسكريا تونسيا وسعوديا نفذته طائرات اف 5 لجيش الطيران التونسي والصقور الخضر للطيران الملكي السعودي، والتى رسمت لوحات جميلة زينت سماء جزيرة الاحلام .

وقد تولت طائرات عسكرية تونسية نفث ألوان العلم التونسي، بالاضافة الى تنفيذ عرض للقفز بالمظلات نفذته القوات الخاصة التى رفعت الراية الوطنية.

والتقى سعيد لدى افتتاحه المعرض الذى يتواصل الى يوم 8 مارس الجارى، بعدد من الشخصيات ومن ممثلي شركات عالمية كبرى مختصة في مجال صناعات الفضاء العسكري والمدني واطلع على أحدث التطورات في هذه الصناعة .

وأكد في تصريح إعلامي تطلع تونس بفضل كفاءاتها وإمكانياتها الى أن تكون من مصنعي الطائرات ، و”أن تسيطر على الارض والبحر والفضاء فقط بتوفر الارادة الصادقة وتجاوز الصعوبات والعقبات والتعاون الكامل بين الدول العربية”، حسب قوله.

كما أعرب عن الفخر بالكفاءات التونسية في مجال قيادة الطائرات وصنعها، مشيرا الى وجوب رسم سياسة واضحة لمزيد النهوض بقطاع الطيران العسكري. وقام رئيس الجمهورية بجولة وسط مدينة جربة حومة السوق شملت سوق الربع والحارة التي يقيم بها اليهود.

وكانت تشكيلة من الجيوش الثلاثة قد أدت له التحية لدى حلوله بالمطار، قبل تحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني.