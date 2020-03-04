تونس: كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

في ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الأخيرة :

ولاية تونس

تونس قرطاج 22 سيدي بوسعيد 19

ولاية بنزرت

بنزرت المدينة 52 جومين 32 سجنان12 ماطر 32 سيدي أحمد 34 تينجة46 منزل بورقيبة 57 غار الملح 31 رأس الجبل 41 العالية 33 العزيب 33 غزالة 13 أوتيك 18 سونين 41 ماتلين 40

ولاية بن عروس

بن عروس 11 بومهل 5 فوشانة 11 بئر الباي 2 المحمدية 16 الخليدية 13 رادس12 مرناق 10 حمام الأنف 5 مقرين 10

ولاية أريانة

أريانة 22 قلعة الأندلس 21 سيدي ثابت 22 المنيهلة 18 رواد 6 شرقش 26

ولاية منوبة

منوبة 15 الجديدة 5 المرنافية 26 طبربة 25 البطان 18 برج العامري 28

ولاية زغوان

زغوان 27 جرادو 5 بئر مشارقة 14 عين عسكر 11 الزربية 20 الفحص 20 سد وادي الرمل 7 الناظور 15 الصواف 7 سد بئر مشارقة 18 مقرن 22 سد وادي الكبير 7

ولاية نابل

نابل 14 دار شعبان 12 بني خيار 14 قربة 19 الميدة 26 منزل تميم 13 قليبية 9 حمام الغزاز 7 الهوارية 15 تكلسة 25 سليمان 23 بني خلاد 26 منزل بوزلفة 25 قرمبالية 17 بوعرقوب 14 الحمامات 11 سيد حسون 23 أزمور 11 بوشريك 19 دار علوس 9 بوكريم 13

ولاية باجة

باجة المدينة 10 باجة المحطة 9 باجة الجنوبية 4 نفزة 30 تيبار 10 عمدون 12 قبلاط15 تستور 10 مجاز الباب 14 تبرسق 18

ولاية جندوبة

جندوبة المحطة 11 طبرقة 26 عين دراهم 9 بوسالم 12 فرنانة 15 بني مطير 21 غار الدماء 7 واد مليز 7 سد بربرة 8 بلطة بوعوان 22 سد بوهرتمة 13

ولاية الكاف

الكاف المدينة 4 بوليفىة 2 الدهماني 1 وادي ملاق 5 ظويرف 4 جريصة 1 السرس 2 تاجروين 1 قلعة سنان 1 الساقية 8 نبر 4 كلم 13 1

ولاية سليانة

مدينة سليانة 5 محطة سليانة 6 برقو16 العروسة 6 بورويس 6 قعفور 15 كسرة 6 الكريب 11 مكثر 6 الروحية 2 بوعرادة 3 عين بوسعدية 14

ولاية سوسة

سوسة الشمالية 8 سوسة المدينة 8 حمام سوسة 7 المسعدين 7 القلعة الصغيرة 2 أكودة 4 شط مريم 15 مطار النفيضة 8 مساكن 4 كندار 7 سيدي بوعلي 14 هرقلة 8 القلعة الكبرى 16 بوفيشة 6

ولاية المنستير

المنستير 7 بني حسان 2 الوردانين 4 جمال 4 زرمدين 3 القصيبة 6 صيادة 5 طبلبة 4 بقالطة 1 الساحلين 8 قصر هلال 5 بنبلة 6 المكنين 4 معتمر 8 خنيس 8 منزل النور 10 طوزة 7 سيدي بنور 4 منزل فارس 9

ولاية المهدية

المهدية الميناء 4 قصور الساف 1 سيدي علوان 2 هبيرة 2 السواسي 1 الشابة 3 الجم 2 شربان 1 بومرداس 2 ملولش 1 مهدية هيبون 5 أولاد شامخ 1

ولاية القيروان

القيروان 1 الوسلاتية 5 العلم 4 سد نبهانة10 السبيخة 5 سد الهوارب 1 عين جلولة 3

ولاية القصرين

سبيبة 1 تالة 1

ولاية مدنين

جربة 2

أهم الظواهر الجوية المسجلة : رياح قوية بحساب كلم /س : 101 قصرين 86 بنابل 83 بتالة طبرقة 72 68 ببزرت وزغوان وقليبية ونابل وسيدي بوزيد وقفصة وجربة، 65 بتونس وباجة وسليانة والمنستير ومطار النفيضة، 61 بالكاف والمهدية وكانت مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب