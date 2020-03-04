الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد: “مقابلات نهاية الأسبوع المحلية والقارية بحضور الجمهور”

اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان المقابلات المقررة نهاية الاسبوع الجاري المحلية والقارية ستقام بحضور الجمهور.

واضحت الجامعة انه “تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:

– لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية.

– في اتصال أجراه رئيس الجامعة مع أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور.”