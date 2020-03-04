إحداث قاعة محاضرات حديثة مجهزة بلوحة رقمية بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

تم اليوم الاربعاء تدشين قاعة محاضرات حديثة بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، تكفل أحد قدماء خريجي المعهد لمجد بن مبارك بجميع المصاريف المتعلقة بإعادة تهيئتها وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات الرقمية.

وأكد بن مبارك وهو صاحب شركة خاصة اليوم الأربعاء في تصريح لـ “وات” على هامش تدشين هذه القاعة، أن قاعة المحاضرات مجهزة بلوحة رقمية ستمكن الأساتذة من التدريس والتفاعل عن بعد مع طلبتهم والاستفادة من المحاضرات لعدد من الأساتذة خارج البلاد، كما أنها تمكن الطلبة بدورهم من الدراسة عن بعد إذا ما تعذر عليهم الحضور إلى المعهد.

وبين بن مبارك، الذي رفض الإفصاح عن كلفة مصاريف إعادة تهيئة وتجهيز هذه القاعة التي تسع 100 طالب، أنه قام بهذه المبادرة لرد الجميل لمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج الذي زاول فيه منذ 25 سنة دراسته الجامعية لمدة 5 سنوات.

ومن جانبه ثمن مدير معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج حسن مزالي هذه المبادرة قائلا إن “جميع الجامعات التونسية العمومية بحاجة إلى دعم خريجيها القدامى للنهوض ببنيتها التحتية خاصة بعد أن أصبحت الدولة شبه عاجزة على الاستثمار في مثل هذه المجالات”.

وأشار مزالي الى أنه قام بمناسبة تدشين هذه القاعة بتوجيه الدعوة إلى عدد كبير من قدماء المعهد لحثهم على إحداث مزيد من المشاريع لفائدة المعهد في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وذكر بأن معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج الذي تأسس منذ قرابة 70 سنة، تبلغ مساحته 3.8 هكتار ويؤمه حاليا 3200 طالب، لافتا الى انه يعد من أفضل الجامعات على المستوى الإفريقي والأوروبي.

وأضاف إن “معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج يحتضن أساتذة وطلبة مستواهم العلمي مشهود له بالتميز إلا أن بنيته التحتية مازالت لم تواكب هذا المستوى المتألق”.