هام/صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل الترفيع في المنحة الخصوصية لموظفي هذا السلك..

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 114 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية.

وفي ما يلي تفاصيله:

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطارات مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يرفع في مقادير المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار

بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع

مستشارو المصالح العمومية المرتبون بالدرجات 13 فما فوق 195 185 185 185 750

مستشارو المصالح العمومية المرتبون بالدرجات 10 و11 و12 170 160 160 160 650

مستشارو المصالح العمومية المرتبون بالدرجات 6 و7 و8 و9 145 135 135 135 550

مستشارو المصالح العمومية المرتبون بالدرجات 3 و4 و5 114 112 112 112 450

الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد