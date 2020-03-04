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نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة الطائرة 

2020/03/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


في ما يلي نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة التي دارت مساء يوم الاربعاء :

في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي 3-صفر

في قاعة غلالة بحمام الأنف
نادي حمام الأنف / نادي كرة الطائرة بالمنستير 3-صفر

في قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي / جمعية اتصالات صفاقس صفر-3

في قاعة بومهل (دون حضور الجمهور)
بومهل البساتين / سعيدية سيدي بوسعيد لم تجر

في قاعة البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي 1-3

في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم / مستقبل المرسى 2-3

قاعة حفيظ بقرطاج
اتحاد قرطاج / نسر الهوارية صفر-3

في قاعة الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي / نادي تونس الجوية 3-صفر

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