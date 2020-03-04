نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة الطائرة 

في ما يلي نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة التي دارت مساء يوم الاربعاء :
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي 3-صفر
في قاعة غلالة بحمام الأنف
نادي حمام الأنف / نادي كرة الطائرة بالمنستير 3-صفر
في قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي / جمعية اتصالات صفاقس صفر-3
في قاعة بومهل (دون حضور الجمهور)
بومهل البساتين / سعيدية سيدي بوسعيد لم تجر
في قاعة البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي 1-3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم / مستقبل المرسى 2-3
قاعة حفيظ بقرطاج
اتحاد قرطاج / نسر الهوارية صفر-3
في قاعة الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي / نادي تونس الجوية 3-صفر