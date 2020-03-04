نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة الطائرة 



في ما يلي نتائج مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة التي دارت مساء يوم الاربعاء :

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي 3-صفر

في قاعة غلالة بحمام الأنف

نادي حمام الأنف / نادي كرة الطائرة بالمنستير 3-صفر

في قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي / جمعية اتصالات صفاقس صفر-3

في قاعة بومهل (دون حضور الجمهور)

بومهل البساتين / سعيدية سيدي بوسعيد لم تجر

في قاعة البجاوي بصفاقس

اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي 1-3

في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم / مستقبل المرسى 2-3

قاعة حفيظ بقرطاج

اتحاد قرطاج / نسر الهوارية صفر-3

في قاعة الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي / نادي تونس الجوية 3-صفر