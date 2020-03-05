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كاس فرنسا لكرة القدم : سان جيرمان يسحق ليون ويبلغ النهائي

2020/03/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أحرز كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان للفوز 5-1 على عشرة لاعبين من أولمبيك ليون مساء الأربعاء والتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم والحفاظ على آماله في حصد الثلاثية المحلية.

وتفوق متصدر الدوري، الذي سيواجه ليون في نهائي كأس رابطة الأندية، بفضل ثلاثية مبابي بالإضافة إلى هدف لكل من نيمار وبابلو سارابيا بعدما منح مارتن ترييه التقدم لصاحب الأرض مبكرا.

وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرناندو مارسال في الدقيقة 61 لحصوله على الإنذار الثاني عندما كانت النتيجة التعادل 1-1. ويلعب سان جيرمان في النهائي يوم 25 أفريل ضد ستاد رين حامل اللقب أو سانت إيتيين.

ومنح ترييه التقدم لليون في الدقيقة 11 بعد تمريرة كارل توكو-إيكامبي. وبعد ذلك بثلاث دقائق أدرك مبابي التعادل محرزا هدفه 28 مع فريق العاصمة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد مارسال ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للمدافع البرازيلي.

ونفذ نيمار ركلة الجزاء بنجاح واستغل مبابي التفوق العددي لفريقه ليضيف الهدف الثالث بعد انطلاقة لمسافة 60 مترا. وزاد سارابيا من معاناة ليون بتسجيل الهدف الرابع من مدى قريب وهو السابع له بجميع المسابقات هذا الموسم قبل أن يختتم مبابي الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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