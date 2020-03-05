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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/03/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تكون السماء،الخميس، مغشاة بسحب عابرة على أغلب المناطق وتكون محليا كثيفة السحب في الصباح على الشمال. وتهب الرّياح جنوبيّة غربيّة ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س لتتقوى آخر النهار قرب السواحل الشمالية.

ويكون البحر متموّجا فشديد الاضطراب ليلا بالسواحل الشمالية. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى عامّة بين 22 و27 درجة و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات.

يتسم الطقس غدا، الجمعة 06 مارس 2020، بظهور سحب، تدريجيا، كثيفة مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية لتشمل محليّا الجنوب أثناء الليل.

وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشماليّة وبالجنوب مع دواوير رمليّة محليّة ومعتدلة فقويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق. ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة تشهد استقرارا ببقية المناطق لتتراوح القصوى بين 21 و27 درجة وتصل إلى حدود 29 درجة بأقصى الجنوب.

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