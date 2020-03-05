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كاس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم : اغويرو يقود مانشستر سيتي لدور الثمانية

2020/03/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

سجل سيرجيو أغويرو هدفا في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز 1-صفر على شيفيلد وينزداي المنتمي للدرجة الثانية ويبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الانقليزي لكرة القدم مساء الأربعاء.

وبدت المباراة في بعض الأحيان مثل المران العادي لفريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب هيلسبره لكن سيتي أخفق في ترجمة هيمنته المطلقة إلى أهداف. وحرم إطار المرمى نيكولاس أوتاميندي وبنجامين ميندي من التسجيل قبل أن يكسر أغويرو حالة الجمود في الدقيقة 53 بعد خطأ من الحارس جو ويلدسميث. ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية.

وواصل توتنهام هوتسبير موسمه السيء بعدما خسر بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي. ومنح يان فرتونن التقدم لتوتنهام بضربة رأس لكن خطأ الحارس ميشيل فورم سمح لنوريتش بإدراك التعادل عبر يوسيب درميتش قبل النهاية.

وفشل توتنهام في تسجيل ثلاث ركلات ترجيح إذ أنقذ تيم كرول الركلة الأخيرة من جيدسون فرنانديز ليمنح نوريتش التأهل لدور الثمانية لأول مرة في 28 عاما. وقال كرول الذي أنقذ ركلة ترجيح أخرى من البديل تروي باروت لاعب توتنهام “هذا هو ما يتعلق بكل شيء ولهذا السبب نجتهد في التدريبات.

“مثل أي طفل صغير تريد إنقاذ ركلات الترجيح لمساعدة فريقك على التأهل للدور التالي”. ويلعب نوريتش على أرضه ضد ديربي كاونتي أو مانشستر يونايتد في دور الثمانية فيما يحل أرسنال ضيفا على شيفيلد يونايتد.

وفاز ليستر سيتي 1-صفر على برمنغهام سيتي ليحجز مكانه في دور الثمانية بفضل هدف ريكاردو بيريرا المتأخر من ضربة رأس وسيواجه تشيلسي.

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