رابطة ابطال افريقيا: الترجي التونسي يراهن على التاهل رغم الغيابات و العقوبات

يراهن الترجي الرياضي التونسي مساء غد الجمعة بملعب رادس (س 20 ) على قلب المعطيات لفائدته عندما يستقبل الزمالك المصري في اياب ربع نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا رغم غيابات عدد من لاعبيه بسبب الاصابة او العقوبات .

ووجد الترجي التونسي نفسه يلاقي نفس المنافس للمرة الثالثة على التوالي خلال ثلاثة اسابيع وخسر المباراة الاولى امام الزمالك في الكاس الافريقية الممتازة بالدوحة 1-3 ثم انهزم في القاهرة منذ اسبوع امام نفس الفريق في اطار ذهاب ربع نهائي مسابقة رابطة الابطال بنفس النتيجة . وسيتجدد الموعد غدا بين الفريقين العربيين في سياق افريقي للتاهل الى نصف نهائي المسابقة.

وستكون مواجهة الغد حاسمة في تحديد اسم الفريق الذي سيتاهل الى نصف نهائي المسابقة رغم اسبقية الزمالك نظريا على الورق بعد فوزه ذهابا 3-1

وتكتسي المباراة طابع التحدي حيث ان الترجي التونسي سيكون في حاجة للفوز ورد الاعتبار بعد هزيمتين متتاليتين امام نفس الفريق بنفس النتيجة 1-3 . ولكن فوز الترجي لا يكفي بل انه سيكون في حاجة للتفوق بنتيجة تمكنه من التاهل وذلك يمر عبر تحقيق ثنائية دون قبول هدف على الاقل.

ولئن عرف الفريق نجاحا على الصعيد الوطني حيث انه يحتل المركز الاول في البطولة فان ظهور الافريقي في مستهل العام الجديد لم يكن موفقا بعد الخسارة في مناسبتين امام الزمالك .

وبدا الفريق قد تاثر بماراطون المباريات التي خاضها منذ فترة طويلة في مختلف الرهانات المحلية والقارية وما سببه ذلك من اصابات عضلية لعدد من لاعبيه كما ان كثرة تغيير اللاعبين حسب المقابلات وتمكين بعضهم من الراحة كل مرة تجنبا للارهاق فوت على الاطار الفني اعتماد نفس التشكيلة في مختلف المقابلات ما افقدها النجاعة اللازمة حيث وجد معين الشعباني نفسه كل مرة في حاجة لاحداث تغييرات لم تكن مجدية احيانا.

وجاءت قرارات الاتحاد الافريقي مساء امس لتزيد في تعقيد الوضعية لكنها قد تكون محفزا اضافيا للترجي للرد فوق الميدان وتاكيد اصراره على التاهل.

وقررت لجنة التأديب التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي بأربع مقابلات واللاعبين خليل شمام (6 مقابلات) و عبد الرؤوف بن غيت (4 مقابلات) . كما قررت تغريم الترجي الرياضي التونسي بخطية مالية قدرها 140 ألف دولار.

وبسبب أقصاء اللاعب محمد علي بن رمضان في المباراة الماضية وعقوبة عبد الرؤوف الشتي وخليل شمام سيكون الاطار الفني امام تحد ايجاد البدائل . وسيعرف الخط الخلفي للفريق تحويرا جزئيا باعتبارالعودة المنتظرة للجزائري عبد القادر بدران وامكانية التعويل على حسين الربيع مكان الياس الشتي المصاب.

وينتظر ان تتالف تشكيلة الفريق من معز بن شريفية وسامح الدربالي وحسين الربيع ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وفوسيني كوليبالي وفادي بن شوق ومزيان وحمدو الهوني وابراهميا واتار وياسين الخنيسي.

ومن جهته يعرف فريق الزمالك فترة انتعاش ملحوظة بعد فوزه بالسوبرالافريقي على الترجي ثم السوبر المصري على حساب الاهلي المصري وفوزه ثانية على النرجي بنفس النتيجة . وجاء الى زملاء الدولي التونسي فرجاني ساسي الى تونس من اجل تامين الترشح في مسابقة يراهن عليها النادي كثيرا من اجل مواصلة المشوار والبحث عن استكمال عقد الالقاب الممكنة في نفس الموسم

وتحمل مباراة الغد رهانا خاصا بالنسبة للمدرب باتريس كارتيرون الذي فاز في ثلاث مناسبات ( مرتين مع الزمالك في السوبر الافريقي 2019 و ذهاب ربع النهائي ومرة اخرى مع الرجاء في السوبر الافريقي قبل الماضي 2018 ) على معين الشعباني لكنه خسر امام نفس المنافس عندما كان يشرف على نادي الاهلي المصري في تصفيات رابطة ابطال افريقيا.

وينتظر ان يعود الى تشكيلة نادي الزمالك أوباما بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، فيما يتغيب عبدالله جمعة عن رحلة الفريق إلى تونس نظراً لأسباب فنية.

وضم وفد الزمالك الذي وصل مساء الثلاثاء الى تونس محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحازم امام وأحمد عيد ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي و محمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد عنتر في خط الوسط ومصطفى محمد وكاسونجو فى خط الهجوم

وينتظر ان يعول باتريس كارتيرون على تشكيلة تضم محمد ابو جبل وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وسيدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال