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رابطة ابطال افريقيا : الزمالك يواصل تحضيراته بتونس لملاقاة الترجي غدا الجمعة

2020/03/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

يجري فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حصتين تدريبيتين اليوم الخميس وستكون الأولى بملعب رادس الفرعي في منتصف النهار بينما الثانية ستجري بالملعب الرئيسي برادس في الثامنة والنصف مساء.

وكان الزمالك الذي حل بتونس مساء الثلاثاء قد خاض تدريبه الأول في تونس امس بالملعب الفرعي برادس استعدادا لمواجهة الترجي على ملعب رادس ( الثامنة مساء ) غداٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. و فاز الزمالك في لقاء الذهاب 3 – 1 الجمعة الماضي بملعب القاهرة الدولي .

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام بالنادي أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة مضيفا أن اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى تونس لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائى معترفا بصعوبة المواجهة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع.

كما قال أمير مرتضى في تصريح نقله موقع النادي “أن صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل “.

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