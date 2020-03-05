وزير الصحة:ايقاف الرحلات البحرية القادمة من ميناء جنوة الإيطالي توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد بتونس

منوبة : عزل ذاتي لمواطن من برج العامري قادم من ميلانو على متن باخرة الخميس المنقضي

عاجل/نشرة استثنائية للرصد الجوي: تقلص نسبي غدا..وتقلبات جوية جديدة نهاية الأسبوع..فيديو

فيديو/تحدث عن امكانية احداث مستشفيات خاصة بـ “الكورونا”: شكري حمودة يكشف آخر مستجدات انتشار الفيروس في تونس..

عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجزائر

2020/03/05 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “تم تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة لكورونا، من نفس عائلة 11 مصابا بالفيروس في محافظة البليدة شمالي البلاد”، إلى جانب رعية إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

وانتقل الفيروس إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم بين يومي 14 و21 فيفري الماضي، وفق الوزارة في وقت سابق.

وأوضحت الأربعاء أن “التحقيق الوبائي ما زال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn