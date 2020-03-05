عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “تم تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة لكورونا، من نفس عائلة 11 مصابا بالفيروس في محافظة البليدة شمالي البلاد”، إلى جانب رعية إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

وانتقل الفيروس إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم بين يومي 14 و21 فيفري الماضي، وفق الوزارة في وقت سابق.

وأوضحت الأربعاء أن “التحقيق الوبائي ما زال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا”.