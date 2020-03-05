القائمة النهائية لكميات الامطار واهم الظواهر الجوية خلال الساعات 24 الأخيرة

سجل خلال الأربع وعشرين ساعة الاخيرة (من السابعة من صباح أمس، الإربعاء، إلى السابعة من صباح، الخميس) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية بنزرت// سجنان 2 / غزالة 1/ سيد احمد 1

//ولاية نابل// قليبية 1

//ولاية زغوان// جرادو 5/ سد وادي الكبير 2

//ولاية باجة// باجة المدينة 2/ باجة المحطة 4/ قبلاط 2/ سد كساب 4/

//ولاية جندوبة// عين دراهم 2/ غار الدماء 3/ فرنانة 7/ بني مطير 8/ سد بوهرتمة 7/ سد بربرة 2

//ولاية سليانة// سليانة 1

//ولاية سوسة// القلعة الصغرى 6 / سيدي الهاني 4

//ولاية المنستير// بني حسان 3/ الوردانين 2/ الساحلين 1/ بنبلة 1/ صيادة 3/ المكنين 1

//ولاية القيروان// القيروان 1

أهم الظواهر الجويّة

وسجلت مصالح الرصد الجوّي خلال الفترة ذاتها رياح قويّة كانت بحساب كلم /س كما يلي: 137 بتالة / 126 بالقصرين / 97 بنابل / 94 بسيدي بوزيد / 90 ببنزرت قفصة / 86 بطبرقة وصفاقس / 83 بمطار النفيضة والمهدية / 79 بتونس ومقرن / 76 بجندوبة والكاف وسليانة والمنستير / 72 بقليبية / 68 بباجة وجربة ورمادة / 65 بالقيروان ومطماطة وتطاوين / 61 بقبلي كانت مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب.