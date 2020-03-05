اطلاق شبكة النساء الإفريقيات الرائدات بتونس في جوان القادم

سيتم في جوان المقبل إطلاق شبكة النساء الإفريقيات الرائدات بتونس، ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتحاد الإفريقي وشبكة القياديات النسائية الإفريقية.

وتعد شبكة النساء الإفريقيات الرائدات بتونس، السابعة من نوعها حيث تم إحداث ست شبكات مماثلة في بلدان إفريقية أخرى منها الكونغو والسيشال والمغرب، وهي تهدف إلى دعم قدرات القياديات في إفريقيا وتعزيز آليات التواصل وتبادل التجارب الناجحة في ما بينهن في مجالات التنمية المستدامة والسلام والاستقرار تماشيا مع أهداف أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة افريقيا 2063 وفق ما تم الاعلان عنه في ندوة انتظمت اليوم الخميس بتونس، بحضور أكثر من 40 قيادية افريقية من ناشطات المجتمع المدني والبرلمان والإعلام والاقتصاد وغيرها من القطاعات.

وكشفت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتونس بقونا لازاقاباستر خلال هذه الندوة أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع إستراتيجية لتحديد مكونات هذه الشبكة وطريقة عملها وبرامجها.

ومن جهتها شددت عضو البرلمان بجمهورية كونغو الديمقراطية بازيبا اف ماسودي على ضرورة استغلال ثراء وتنوع تجارب واختصاصات النساء القياديات من مختلف البلدان الإفريقية في هذه الشبكة لمزيد تعزيز دور المرأة في هذه المجتمعات والقطع مع التمييز المسلط عليها.

وأعربت عضو مجلس نواب الشعب السابق بتونس محرزية العبيدي عن اعتزازها بتأسيس شبكة النساء الإفريقيات الرائدات في تونس التي تضم قدرات وكفاءات نسوية عالية من شأنها أن تحدث الفرق على مستوى تعزيز دور المرأة في النهوض بالتنمية في تونس، وفق تقديرها.