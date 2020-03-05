سوسة: الوالي يتعهد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة

عادت منذ قليل حركة السير بالطريق الحزامية بسوسة الى نسقها العادي بعد أن عمد طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الى قطعها وتعطيل حركة المرور بها احتجاجا على وفاة زميلتهم الطالبة التي لقيت حتفها أمس الأربعاء نتيجة حادث مرور أليم.

وقد فك الطلبة احتجاجهم بعد لقاء جمعهم بوالي سوسة، عادل الشليوي، الذي تحول الى مقر كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة للاستماع الى مطالب الطلبة المحتجين.

وأفاد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، منتصر الوردي، في تصريح لـ”وات” أن والي الجهة تعهد خلال حضوره باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة أهمها تهيئة النفق الواقع امام الكلية والذي تحول الى بؤرة فساد وأصبح يشكل مصدر خطر للطلبة، وفق وصف عدد منهم، وذلك بتنظيفه وانارته وتأمينه بداية من اليوم الخميس وتركيز دورية أمنية قارة بمحيط الكلية.

وأضاف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ان الوالي تعهد كذلك بتجهيز الطريق الحزامية بمخفضات السرعة بالعدد الكافي امام الكلية وتنظيم مسارات سيارات الأجرة الجماعية.

وذكر العميد بأنه سبق لإدارة الكلية ان توجهت بعديد المراسلات للسلط الإدارية الجهوية قصد التدخل لتحسين الوضع الأمني بمحيط الكلية نظرا لتفشي ظاهرة الجريمة وما يتعرض له الطلبة وكافة العملة من عمليات عنف وسطو بما يهدد حياتهم وسلامتهم.

يذكر أن حادث مرور قد جدّ مساء أمس الأربعاء بالطريق الحزامية بسوسة على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية وأودى بحياة طالبة تدرس بالكلية، وذلك بعد ان صدمتها سيارة تسير بسرعة وتقودها طالبة أخرى تدرس بنفس الكلية والتي تم الاحتفاظ بها من اجل ارتكاب حادث مرور قاتل، وفق ما ذكره مصدر أمني من مصلحة العمليات بإدارة إقليم الامن الوطني بسوسة في وقت سابق لـ”وات”