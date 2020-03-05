وزير الصحة يبحث مع وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعم منظومة إدارة المواد الذرية

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خصص اللقاء الذي جمع اليوم الخميس وزير الصحة عبد اللطيف المكي بوفد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الحماية بالأشعة، لبحث مزيد دعم منظومة إدارة المواد النووية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة بين تونس والوكالة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

وجرى اللقاء المنعقد بمقرّ الوزارة، بحضور المديرة العامة للمركز الوطني للحماية من الأشعة لطيفة بن عمران والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية عادل الطرابلسي .

وكانت تونس انضمت منذ 1990 إلى اتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تمثل اطار ضمانات متمثلة في جملة من الاتفاقات الملزمة قانوناً أبرمتها الوكالة مع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية ، الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ومعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية.

وقد أبرمت الوكالة حتى الآن اتفاقات ضمانات شاملة مع 175دولة في العالم تلتزم بموجبها الوكالة بالتكفل بتطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.