فيروس كورونا يتسبب في تاجيل السوبر التونسي لكرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنجم الرادسي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن تاجيل مباراة الكاس الممتازة بين الاتحاد المنستيري والنجم الرادسي التي كانت مقررة يوم 11 افريل المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس الى موعد لاحق وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت الجامعة يوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انها تلقت “مراسلة رسمية من قبل الشركة المنظمة للمباراة تعلمها فيها ان بلدية لوفالوا (ضاحية باريس) دعت الى تاجيل اقامة اللقاء” مشيرة الى انها لا يمكن ان “تعترض على هذه الاجراءات الوقائية حرصا منها على سلامة الجماهير وكافة الوفد التونسي”.

وتجمع مباراة السوبر بين الاتحاد المنستيري حامل لقب البطولة والنجم الرادسي الفائز بمسابقة الكاس في الموسم الماضي.