رابطة ابطال افريقيا:بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجي الرياضي والزمالك المصري

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه تقرر بمناسبة مقابلة الدور ربع النّهائي إيّابا لكأس رابطة الأبطال الإفريقيّة لكرة القدم المقررة غدا الجمعة بالملعب الأولمبي برادس (س20) بين التّرجّي الرياضي والزّمالك المصري اتّخاذ الإجراءات التّالية :

أوّلا : يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض “ب س ب” ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 15.00 إلى السّاعة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.

ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 16.00 وغلقها على السّاعة 19.00 ولا يمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التّوقيت.

ثالثا : تمّ تخصيص المأوى الجنوبي والشّمالي لسيّارات أحبّاء التّرجّي الرياضي التّونسي ويمكن الوصول إليهما عبر الطّريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 01 مفترق شوشة رادس أو عبر محوّل الملعب.

رابعا : يكون الدّخول إلى المآوي الشّرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصّحفيّين تجنّبا للاكتظاظ.

خامسا : يتعيّن وجوبا على كلّ طفل مصاحبا لوليّه الاستظهار بتذكرة الدّخول الخاصّة به.

سادسا : تؤكّد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيات الخطيرة، علما أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

سابعا : تدعو إدارة شرطة المرور الجماهير الرّياضيّة القاصدة الملعب القدوم في وقت مبكّر لتجنّب الاكتظاظ المروري للوصول في ظروف مريحة.