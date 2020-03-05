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سليانة: اصطدام قطار بسيارة خفيفة في منطقة سيدي بورويس يخلّف 4 إصابات متفاوتة الخطورة

2020/03/05 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تعرّض أربعة أشخاص إلى إصابات متفاوتة الخطورة، بمنطقة سيدي بورويس، من ولاية سليانة، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على إثر حادث اصطدام سيارتهم الخاصة بقطار قادم من ولاية تونس في اتجاه منطقة الدهماني من ولاية الكاف، فيما لم يتم تسجيل إصابات في صفوف المسافرين الذين كانوا على متن القطار، حسب ما صرّح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد، عادل العبيدي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بسليانة.

وأوضح المصدر ذاته أن أحد المصابين تم نقله إلى المستشفى المحلي بسيدي بورويس ثم إلى المستشفى الجهوي بسليانة وقد وُصفت حالته بالخطيرة، فيما تم نقل البقية إلى المستشفى المحلي بسيدي بورويس لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وقد أفاد صرح آخر مصدر من الحرس الوطني أن المصابين من مواليد سنتي 1994و1996.

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