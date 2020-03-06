تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون الطقس، الجمعة، مغيما جزئيا ثم تدريجيا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والوسط تكون مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجنوب أثناء الليل.

وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال وبالمرتفعات حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة وفي استقرار ببقيّة المناطق وتتراوح القصوى بين 21 و27 درجة وتصل إلى حدود 29 درجة بأقصى الجنوب.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، السبت 07 مارس 2020، إلى ظهور سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب.

وتهب الرّياح شماليّة غربيّة قويّة من 50 إلى 70 كلم/س بالشمال والمرتفعات وقويّة نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س ببقيّة المناطق.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 09 و14 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.