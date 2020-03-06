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نقابة الصحفيين تنعى الصحفي بموقع حقائق اون لاين “يسري اللواتي”..

2020/03/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الأسى والحزن الزميل يسري اللواتي الصحفي بموقع “حقائق اون لاين” الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2020 عن عمر يناهز 26 عاما.

وتوفي الزميل بالمستشفى الجهوية ببنزرت، أين كان يتلقى العلاج ، على اثر إصابته بفيروس خطير، مما ألزمه الفراش لأسابيع. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتابع بإستمرار تطور حالته الصحية وعلى اتصال بعائلته، كما تدخلت لدى وزارة الصحة لنقله إلى المستشفى العسكري بتونس إلا أن الطاقم الطبي المشرف أوضح ان في نقله خطر على وضعه.

وعمل يسري اللواتي منذ تخرجه من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بموقع حقائق اون لاين، حيث أنه كان على درجة من الأخلاق والمهنية وحسن علاقاته مع زملائه في مختلف المؤسسات.

وإذ تنعى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رحيل الزميل يسري اللواتي،فإنها تتقدم لأسرته وكافة الزملاء بأحر التعازي راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”..

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