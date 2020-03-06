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بورصة تونس تستهل حصة الجمعة على منحى إيجابي

2020/03/06 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

استهلت بورصة تونس للأوراق المالية حصة، الجمعة، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 0،17 بالمائة عند مستوى 7125،15 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 0،290 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة ” ميناكبتال”.

وبخصوص أداء الأسهم، ارتفع سهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 4،24 بالمائة (1،72 د) متبوعا بسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة و الشركة التونسية للبلور بنسب بلغت على التوالي 3،89 بالمائة (0،80 د) و2،98 بالمائة ( 7،59 د).

في المقابل، انخفض سهم الخطوط التونسية بنسبة 2،85 بالمائة (0،68 د) كما هو الشأن بالنسبة إلى سهم البطارية التونسية أسد و البنك الوطني الفلاحي بنسب بلغت على التوالي 2،16 بالمائة (6،79 د) و1،73 بالمائة (11،30 د).

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